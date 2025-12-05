-11 °С
5 Декабря , 16:51

Глава Башкирии поздравил Ассоциацию юристов с юбилеем

 Уфе в рамках Международной недели бизнеса состоялся Всероссийский юридический форум. На пленарном заседании мероприятия с приветственным словом к участникам обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Собрались мы по действительно очень важному поводу, — сказал руководитель региона. — Мы в деталях помним события, когда создавалась Ассоциация юристов в Республике Башкортостан. Это было хорошее начало. И вот уже прошло 20 лет. Сегодня я хотел бы поприветствовать, во-первых, всех, кто имеет отношение к этой профессии, к этому служению — юристов, преподавателей, и, конечно, особое слово приветствия молодежи, студентам Института права. Хочу пожелать всем успехов, верности избранной профессии и верности постулатам права. Все-таки мы исходим из того, что постулаты права совпадают с постулатами нашей нравственности. Еще раз всех приветствую и поздравляю с 20-летием Ассоциации юристов Российской Федерации в Республике Башкортостан», - сказал глава региона.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/about/news/22424/ 

