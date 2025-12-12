В Стерлитамаке дети показали, что важно платить налоги вовремя

Для детей подготовили познавательную викторину о налогах. Ребята отвечали на вопросы о том, зачем нужны налоги, какие объекты появляются благодаря им, и что происходит, если их не платить. Дети проявили эрудицию и смекалку: звучали ответы «Налоги помогают строить школы и больницы», «Без налогов не будет дорог и парков», «Если их не платить, можно получить штраф». Организаторы отметили, что школьники показали хорошее понимание важности налоговой дисциплины.

После интерактивной части прошло награждение победителей конкурса.

Конкурс рисунков

Младшая возрастная группа:

1 место — Александрова Есения (9 лет), МАОУ «Гимназия № 5» г. Стерлитамак, учитель Бородочкина Валентина Викторовна.

1 место — Дульчевская Злата (10 лет), МАОУ «Гимназия № 5» г. Стерлитамак, учитель Фаизова Эльвира Фларитовна.

2 место — Хайбуллина Дина (8 лет), МБОУ НОШ с. Стерлибашево, учитель Иксанова Эльвира Зуфаровна.

3 место — Аскарова Азалия (10 лет), МБОУ СОШ с. Красная Башкирия, учитель Мухамедьянова Ольга Александровна.

3 место — Валиева Милана (8 лет), МБОУ НОШ с. Стерлибашево, учитель Иксанова Эльвира Зуфаровна.

Средняя возрастная группа:

1 место — Новикова Ярослава (12 лет), МАОУ СОШ с. Бурибай, учитель Султанова Альфина Рашитовна.

2 место — Баринов Никита (12 лет), МАОУ СОШ № 5 г. Стерлитамак, учитель Щербакова Лариса Мазитовна.

2 место — Михайлов Артём (11 лет), МАОУ «Лицей № 3», учитель Дорофеева Антонина Владимировна.

3 место — Полдарев Роман Дмитриевич (11 лет), МОБУ СОШ № 2 г. Баймак, учитель Каримова Надежда Савидбековна.

3 место — Киньябузов Динар (11 лет), МОБУ СОШ с. Верхние Услы, учитель Сайфутдинова Клара Абдулловна.

Старшая возрастная группа:

1 место — Табаева Линара (15 лет), МОБУ СОШ с. Ишпарсово, учитель Фомина Наталия Владимировна.

2 место — Хисматуллина Азалия Ильнуровна (15 лет), ГБОУ Стерлитамакская КШ № 25 для обучающихся с ОВЗ, учитель Петрова Виктория Ивановна.

Конкурс сочинений

Средняя возрастная группа:

1 место — Шангареев Динислам (13 лет), МОБУ СОШ д. Чуртан, учитель Андреева Лариса Петровна.

2 место — Горелкина Яна (12 лет), МОБУ СОШ с. Октябрьское, учитель Попова Елена Ивановна.

3 место — Бурангулов Эмиль (11 лет), СОШ № 11 с. Туяляс, учитель Бурангулова Илюза Асхатовна.

3 место — Юсупов Амаль Марселевич (13 лет), МОБУ СОШ № 2 с. Стерлибашево, учитель Юсупова Лианна Сабирьяновна.

Старшая возрастная группа:

1 место — Гареев Данил (15 лет), МБОУ СОШ д. Озёрное, учитель Гайсина Лилия Василовна.

2 место — Ахунова Алина (17 лет), МБОУ СОШ Кусимовского родника, учитель Замалиева Фания Миллятовна.

3 место — Васючкова Анна (16 лет), МБОУ СОШ с. Янгельское, учитель Мустафина Светлана Ивановна.

3 место — Мусакаев Данияр (14 лет), МОБУ СОШ с. Верхние Услы, учитель Сайфутдинова Клара Абдулловна.

3 место — Хохлова Сабина Евгеньевна (16 лет), СОШ № 21 г. Стерлитамак, учитель Сиротина Татьяна Геннадьевна.

Победители получили памятные подарки, а всех участников поблагодарили за активность, творческий подход и внимательное отношение к теме. Конкурс показал, что через творчество и живое общение можно доступно и интересно рассказать детям о роли налогов и ответственности всей семьи.