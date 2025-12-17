В Башкирии мужчина упал в лифтовую шахту с высоты 21 этажа

ЧП произошло 20 апреля на возводимом жилом комплексе на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича.

На 21-м этаже бригада вела армирование плиты перекрытия. При подаче заготовок арматуры из поддона, установленного краном у лифтовой шахты, бетонщик вместе с материалами сорвался вниз. Падение с высоты более 57 метров в подвал привело к мгновенной гибели.

По словам руководителя Гострудинспекции Татьяны Астрелиной, трагедию спровоцировал комплекс нарушений: монтаж перекрытий шахты с отступлениями от норм, небезопасное размещение материалов и срыв обучения по охране труда для погибшего работника. Материалы дела переданы в следственные органы для установления всех обстоятельств.

Фото: «Спецстрой» / Гострудинспекция в РБ.

Источник: ИА "Башинформ".