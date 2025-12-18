В Башкирии ветераны МВД спасли женщину от потери авто из-за мошенников

Неизвестные, представляясь сотрудниками службы поддержки мессенджера, портала «Госуслуги», Росфинмониторинга, ФСБ и Следственного комитета, убеждали её в том, что от её имени якобы финансируют зарубежные страны. Чтобы «обезопасить» средства, они требовали продать автомобиль и перевести деньги на указанные счета.

Поверив злоумышленникам, женщина направилась в ломбард, чтобы под залог машины получить 800 тысяч рублей. Однако сделку предотвратили сотрудники службы безопасности этой организации — ветераны МВД Ильнур Юсупов, Денис Никифоров и Ирек Байтурин. Их насторожило растерянное и нервное поведение клиентки, и они детально выяснили обстоятельства срочной продажи.

Опознав классическую мошенническую схему, бывшие полицейские уговорили женщину не оформлять заём, разъяснили суть преступления и сопроводили её в отдел полиции для подачи заявления. Благодаря бдительности и опыту ветеранов уфимка не потеряла деньги, а её автомобиль остался с ней.

По информации МВД по РБ.

Фото: МВД по РБ / телеграм-канал.