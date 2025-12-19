Владимир Путин вновь напомнил россиянам, как защититься от телефонных мошенников

По словам президента, мошенничество по-прежнему остается серьезной проблемой, поэтому важно сохранять максимальную бдительность. Даже если звонящий говорит знакомым голосом и заводит разговор о финансах, разговор следует немедленно прекратить.

Выступая на Прямой линии, Путин отметил, что за последний год число телефонных мошеннических преступлений снизилось на 7%. При этом самым надежным способом решить финансовые вопросы он назвал личное обращение в отделение банка. Обсуждать денежные операции по телефону, подчеркнул президент, не стоит — это существенно снижает риск стать жертвой обмана.





Источник: Новости Башкирии

Фото: скриншот видео