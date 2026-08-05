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5 Августа , 04:57

В Башкирии формируют батальон БПЛА имени Мусы Гареева

Курировать создание будет Герой России капитан Тельман Уралбаев.

В Башкирии формируют батальон БПЛА имени Мусы ГарееваВ Башкирии формируют батальон БПЛА имени Мусы Гареева
В Башкирии формируют батальон БПЛА имени Мусы Гареева

Новое подразделение войск беспилотных систем создается в республике по инициативе воинской части, которую поддержал глава Башкирии Радий Хабиров. Батальон получил имя дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Мусы Гареева, совершившего 250 боевых вылетов в годы Великой Отечественной войны.

«Среди наших ребят много желающих служить в войсках БПЛА — это элита Вооруженных Сил, за которой будущее армии. Практика формирования башкирских батальонов показывает, что поддержка становится эффективнее, а чувство землячества сплачивает бойцов», — заявил Радий Хабиров.

Набор в батальон открыт для жителей Башкортостана. Возраст кандидатов — от 18 до 30 лет для операторов БПЛА, до 35 лет — для других востребованных специальностей (сапёры, водители, операторы расчётов). Все кандидаты пройдут отбор и обучение: теория и практика работы с дронами, затем общевойсковая и специальная подготовка.

«Опытные инструкторы делают из новобранцев профессиональных бойцов за два месяца, но многое зависит от самого человека — ради чего он идёт на фронт», — отметил Уралбаев.

Контракт заключается на один год, после чего военнослужащий может уволиться. Выплаты стандартные, но предусмотрены и специальные условия. Операторы БПЛА работают на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения, что снижает риски.

«Если боец не будет халатно относиться и выложится на все сто, он будет жить», — подчеркнул капитан.

Тельман Уралбаев — временно исполняющий обязанности начальника службы беспилотных систем. Звание Героя России он получил за освобождение города Красноармейска (Покровска) в ДНР, который противник превратил в мощный укрепрайон.

«Золотая Звезда — это награда моих солдат, офицеров и сержантов, которые шли со мной и выполнили боевую задачу. Нам было тяжело, но мы справились», — сказал Уралбаев. Награду вручил министр обороны Андрей Белоусов в феврале 2026 года.

Уралбаев отметил, что его батальон на 70% состоит из военнослужащих из Башкортостана, и они вместе участвовали в освобождении Красноармейска. Офицер признался, что в главе республики увидел «отца, лидера, командира, который переживает за народ и добивается достойной жизни для людей».

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ».

 

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