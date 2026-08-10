Башкирия вошла в десятку регионов РФ с самой низкой дорожной аварийностью

По данным исследования РИА Новости, за первое полугодие 2026 года количество таких аварий сократилось на 23,2% — до 59,5 случая на 100 тысяч транспортных средств. По этому показателю Башкортостан уступил лишь Тыве, Орловской и Новосибирской областям.

Радий Хабиров ранее называл снижение смертности на дорогах одной из ключевых задач. Он отметил, что за последние годы число ДТП заметно уменьшилось, но ситуация с гибелью людей остаётся тревожной. Ещё несколько лет назад на дорогах республики погибало более 500 человек в год. Глава региона подчеркнул важность разъяснительной работы и пропаганды культуры безопасного поведения на дорогах.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".