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Новости
10 Августа , 11:10

Башкирия вошла в десятку регионов РФ с самой низкой дорожной аварийностью

Республика также попала в топ-5 по снижению числа ДТП с пострадавшими.

Башкирия вошла в десятку регионов РФ с самой низкой дорожной аварийностьюБашкирия вошла в десятку регионов РФ с самой низкой дорожной аварийностью
Башкирия вошла в десятку регионов РФ с самой низкой дорожной аварийностью

По данным исследования РИА Новости, за первое полугодие 2026 года количество таких аварий сократилось на 23,2% — до 59,5 случая на 100 тысяч транспортных средств. По этому показателю Башкортостан уступил лишь Тыве, Орловской и Новосибирской областям.

Радий Хабиров ранее называл снижение смертности на дорогах одной из ключевых задач. Он отметил, что за последние годы число ДТП заметно уменьшилось, но ситуация с гибелью людей остаётся тревожной. Ещё несколько лет назад на дорогах республики погибало более 500 человек в год. Глава региона подчеркнул важность разъяснительной работы и пропаганды культуры безопасного поведения на дорогах.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".

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