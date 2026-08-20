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20 Августа , 10:22

У батальона ВБС имени Мусы Гареева Башкирии появился канал

В Башкирии формируется батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева — и теперь у подразделения есть свой канал во «ВКонтакте». Он называется «Батальон БПС им. Мусы Гареева».

У батальона ВБС имени Мусы Гареева Башкирии появился каналУ батальона ВБС имени Мусы Гареева Башкирии появился канал
У батальона ВБС имени Мусы Гареева Башкирии появился канал

В сообществе публикуют сведения об условиях набора в подразделение дроноводов, а также подборки материалов СМИ о службе операторов БПЛА в зоне СВО.

В приветственном сообщении канала говорится: «Приветствую участников группы! Наше подразделение носит имя легендарного лётчика Мусы Гареева, и сейчас мы активно набираем молодых, перспективных ребят в свои ряды. Наша цель — быть достойными имени дважды Героя. Ждём в команду крепких и амбициозных парней, готовых расти и побеждать вместе с нами. Присоединяйтесь, пишите в личные сообщения!»

Тем, кто хочет узнать больше о службе в батальоне, можно обратиться за консультацией в Уфе — по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3. Телефоны для связи: +7 995 948‑65‑41, +7 908 358‑00‑00.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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