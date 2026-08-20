В Башкирии строят математический лицей с гостиницей для одарённых детей

Инициативу поддержали Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов.

Школа получит имя уроженца Башкирии — создателя первых советских ЭВМ Башира Рамеева. В новом учебном заведении будут учиться талантливые дети со всей республики. Для иногородних построят комфортабельную гостиницу. Отбор, как подчеркнул Радий Хабиров, пройдёт в несколько этапов и будет максимально объективным.

Главная цель — воспитать интеллектуальную элиту, при этом в лицее уделят внимание и физическому развитию. В распоряжении школьников будет хорошая спортивная база, а также инфраструктура соседнего Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина.

Лицей получит особый статус. Попечительский совет возглавит сам Глава республики. К работе привлекут вузы, Евразийский НОЦ, Сбер и его проект «Школа 21».

Лицей рассчитан на 360 мест и откроется в следующем учебном году. Приём заявок на конкурсный отбор стартует 1 октября.

Источник: Страница в Максе Радия Хабирова.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ.