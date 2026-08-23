В Башкирии ожидается жаркая погода

Сегодня в большинстве районов республики осадков не ожидается, но в восточных районах возможны небольшой дождь и гроза. Ветер северо‑западный и северный, умеренный. Днём температура воздуха — от +20 до +25 градусов.

Завтра существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный, умеренный. Ночью температура составит от +10 до +15, днём — от +22 до +27 градусов.

Во вторник, 25 августа, осадков не ожидается. Ветер южный, умеренный. В ночные часы температура — от +10 до +15, днём поднимется до +26…+31 градуса.

Фото: Сергей Константинов