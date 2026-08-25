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25 Августа , 09:31

Жителей Башкирии предупредили о грозах и чрезвычайной пожароопасности

Жителей Башкирии предупредили о грозах и чрезвычайной пожароопасностиЖителей Башкирии предупредили о грозах и чрезвычайной пожароопасности
Жителей Башкирии предупредили о грозах и чрезвычайной пожароопасности

По информации МЧС по Республике Башкортостан, 26 августа в отдельных районах республики прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. В ночные и утренние часы возможен туман с видимостью 500 метров и менее, а также грозы и порывы ветра — до 16 м/с.

В отдельных районах Башкирии завтра ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы, а днём в некоторых местах возможен град. Ветер будет западным, умеренным, днём местами усилится до сильного. Температура ночью — от +11 до +16 градусов, днём — от +19 до +24, на юго‑востоке республики — до +25 градусов.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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