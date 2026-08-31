В Башкирии выпал первый снег в последний день лета

Об этом сообщил гид Илнур Байзигитов, отметив, что погода в горах всегда переменчива: обильный снег может смениться ярким солнцем всего за несколько минут. По его словам, с середины сентября здесь уже нередки метели, а снежный покров держится более 200 дней в году — отдельные участки встречаются даже летом. По народным приметам, если снег на Иремеле выпал до 14 октября, следующее лето будет тёплым.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике ожидаются холодные ночи — до +1…+6°.

Фото: Скриншот | Видео предоставлено «Башинформу» И. Байзигитовым.

Видео: Илнур Байзигитов | Предоставлено «Башинформу».

Источник: ИА "Башинформ".