В Башкирии осенью вернётся лето

Сегодня, 1 сентября, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Днём температура воздуха составит +15…+20°.

В среду, 2 сентября, местами также ожидается небольшой дождь. Ветер южных направлений: ночью слабый, днём умеренный. Ночью температура будет +6…+11°, на востоке до +1°, днём воздух прогреется до +20…+25°.

В четверг, 3 сентября, существенных осадков не ожидается. Ветер южных направлений: ночью слабый, днём умеренный. Ночью +8…+13°, на востоке до +3°, днём +23…+28°.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ».