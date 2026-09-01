+16 °С
Дождь
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Погода
1 Сентября , 03:59

В Башкирии осенью вернётся лето

Таков прогноз синоптиков - по крайней мере, на начало сентября.

В Башкирии осенью вернётся летоВ Башкирии осенью вернётся лето
В Башкирии осенью вернётся лето

Сегодня, 1 сентября, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Днём температура воздуха составит +15…+20°.

В среду, 2 сентября, местами также ожидается небольшой дождь. Ветер южных направлений: ночью слабый, днём умеренный. Ночью температура будет +6…+11°, на востоке до +1°, днём воздух прогреется до +20…+25°.

В четверг, 3 сентября, существенных осадков не ожидается. Ветер южных направлений: ночью слабый, днём умеренный. Ночью +8…+13°, на востоке до +3°, днём +23…+28°.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ».

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru