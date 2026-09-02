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2 Сентября , 04:01

В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до +28°

В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до +28°В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до +28°
В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до +28°

Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер — южный и юго‑западный, умеренный, в отдельных районах с порывами. Днём температура воздуха составит от +20 до +25 градусов.

Завтра существенных осадков не ожидается, однако ночью в юго‑восточных районах возможен небольшой дождь. Ветер — южный и юго‑западный: ночью слабый, днём умеренный. Ночью температура составит от +9 до +14 градусов, на востоке — до +4; днём — от +23 до +28 градусов.

В пятницу, 4 сентября, осадков не предвидится. Ветер — южный и юго‑западный: ночью слабый, днём умеренный. Температурный режим аналогичен четвергу: ночью от +9 до +14 градусов (на востоке — до +4), днём — от +23 до +28 градусов.

Фото: Розалия Хисаева

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