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Погода
7 Сентября , 03:48

В Башкирии синоптики дали разнородный прогноз погоды

В Башкирии синоптики дали разнородный прогноз погодыВ Башкирии синоптики дали разнородный прогноз погоды
В Башкирии синоптики дали разнородный прогноз погоды

Сегодня на северо‑западе республики ожидаются кратковременные дожди, днём не исключены грозы. На остальных территориях осадков не предвидится. Ветер юго‑восточный, умеренный, днём местами с порывами. Температура ночью — от +12 до +17 °C, на востоке — до +7 °C. Днём воздух прогреется до +24…+29 °C, а на северо‑западе будет прохладнее: +18…+23 °C.

Завтра кратковременные дожди пройдут почти по всей республике. Ветер сменится на южный, умеренный, местами с порывами вплоть до сильного. Температура ночью составит +8…+13 °C, днём — +17…+22 °C; на севере региона ожидается более тёплая погода — до +27 °C.

В среду, 9 сентября, погода существенно не изменится: местами пройдут кратковременные дожди. Ветер — юго‑восточный и южный, умеренный, в отдельных районах с порывами. Ночью температура — +8…+13 °C, днём — +16…+21 °C.

Фото: Александр Королев

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