В Башкирию приходит бабье лето

Характерной особенностью этого периода станет значительный суточный перепад температур. Ночью воздух будет остывать до +2…+7 °C, а в северных и горных районах не исключены заморозки — температура может опуститься до 0…−2 °C как в воздухе, так и на поверхности почвы. Днём в выходные ожидается потепление до +17…+22 °C.

Температура превысит климатическую норму на 1–3 °C. Осадков существенных не прогнозируется. В начале следующей недели жара усилится: температура поднимется на 4–6 °C выше нормы.

Для сравнения: в прошлом году период бабьего лета в республике пришёлся на 13–24 сентября. Погода тогда была умеренно тёплой, дневные температуры держались в диапазоне +17…+22 °C.

Фото: Ксения Калинина