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20 Сентября , 04:03

Синоптики Башкирии предупредили о заморозках до -2°

Синоптики Башкирии предупредили о заморозках до -2°Синоптики Башкирии предупредили о заморозках до -2°
Синоптики Башкирии предупредили о заморозках до -2°

По данным Башгидрометцентра, в Башкирии 20 сентября погода будет преимущественно ясной — осадков не прогнозируется. Ветер будет слабым, с переменным направлением. В ночные часы температура составит от +3 до +8 градусов, местами возможны заморозки — до −2 − как в воздухе, так и на поверхности почвы. Днём воздух прогреется до +18…+23 градусов.

21 сентября существенных осадков также не ожидается. Ветер прогнозируется умеренный, юго‑восточного и восточного направления. Ночью температура будет варьироваться в диапазоне от +4 до +9 градусов; в горных районах возможны заморозки до −2. Дневная температура составит +19…+24 градуса.

22 сентября сохранится аналогичный характер погоды: без существенных осадков, с умеренным юго‑восточным и восточным ветром. В ночные часы ожидается от +6 до +11 градусов, на востоке республики — до +1. Днём температура воздуха составит +19…+24 градуса.

Фото: Гульнара Зайнитдинова

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