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Природа и мы
3 Сентября , 06:12

В Башкирии медведь похитил колоду с диким мёдом. Видео

В нацпарке «Башкирия» косолапый нашёл на дереве колоду с дикими пчёлами и решил во что бы то ни стало добраться до лакомства. 

В Башкирии медведь похитил колоду с диким мёдом. ВидеоВ Башкирии медведь похитил колоду с диким мёдом. Видео
В Башкирии медведь похитил колоду с диким мёдом. Видео

Он ловко взобрался по стволу, выломал тяжёлую колоду и утащил её в лес. Сотрудники парка осмотрели окрестности, но найти добычу так и не смогли.

Видео: национальный парк "Башкирия" | Мах.

Фото: скриншот видео.

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