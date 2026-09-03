В Башкирии медведь похитил колоду с диким мёдом. Видео

Он ловко взобрался по стволу, выломал тяжёлую колоду и утащил её в лес. Сотрудники парка осмотрели окрестности, но найти добычу так и не смогли.

Видео: национальный парк "Башкирия" | Мах.

Фото: скриншот видео.