В Стерлитамаке сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт наркотических средств

При личном досмотре у задержанного нашли полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство — его масса превысила 3,008 грамма.

Позже полицейские провели обыск по месту жительства мужчины. Там были обнаружены свёртки с остатками порошка (более 0,6 грамма), а также электронные весы. Экспертное заключение подтвердило, что найденное вещество — наркотик.

Как выяснили правоохранители, мужчина купил наркотическое средство через один из мессенджеров, а затем забрал его из тайника‑закладки в Стерлитамаке. По его словам, вещество предназначалось для личного потребления.

В отношении задержанного применена мера пресечения согласно статье 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — речь идёт о покушении на незаконный сбыт наркотиков при отягчающих обстоятельствах. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

По информации МВД по РБ