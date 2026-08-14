+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
14 Августа , 06:42

В Стерлитамаке сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт наркотических средств

В Стерлитамаке в ходе оперативно‑профилактического мероприятия «Мак» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу задержали 43‑летнего местного жителя. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков; ранее он уже имел проблемы с законом.

В Стерлитамаке сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт наркотических средствВ Стерлитамаке сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт наркотических средств
В Стерлитамаке сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт наркотических средств

При личном досмотре у задержанного нашли полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство — его масса превысила 3,008 грамма.

Позже полицейские провели обыск по месту жительства мужчины. Там были обнаружены свёртки с остатками порошка (более 0,6 грамма), а также электронные весы. Экспертное заключение подтвердило, что найденное вещество — наркотик.

Как выяснили правоохранители, мужчина купил наркотическое средство через один из мессенджеров, а затем забрал его из тайника‑закладки в Стерлитамаке. По его словам, вещество предназначалось для личного потребления.

В отношении задержанного применена мера пресечения согласно статье 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — речь идёт о покушении на незаконный сбыт наркотиков при отягчающих обстоятельствах. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

По информации МВД по РБ

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru