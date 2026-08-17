В Стерлитамаке пенсионерка стала жертвой мошенников

По словам потерпевшей, злоумышленники вышли на неё через мессенджер: они представились экспертами по инвестициям и пообещали доход от вложений. Чтобы «начать инвестировать», женщину убедили установить сторонние приложения.

Далее мошенники подталкивали пенсионерку к проведению финансовых операций через банковские мобильные сервисы. В итоге она потеряла более 350 000 рублей — эти средства были взяты в кредит.

Кроме того, аферисты пытались выманить ещё 90 000 рублей: они предложили оформить кредит на онлайн-площадке, якобы чтобы застраховать личный кошелёк.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). По этой статье виновным может грозить до 6 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские проводят оперативно розыскные мероприятия — они ищут причастных к преступлению.

По информации МВД по РБ

Фото: Фануза Салямова