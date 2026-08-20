В Башкирии пьяный водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 25-летнего байкера

По данным главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, за рулём автомобиля «Фольксваген Джетта» был 41‑летний мужчина. Он находился в сильном алкогольном опьянении, не смог удержать контроль над машиной и врезался в двигавшиеся впереди транспортные средства — мопед «Альфа» и питбайк «Фаст».

В результате происшествия 25‑летний водитель питбайка получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Сейчас по факту аварии идёт проверка, назначены соответствующие экспертизы.

Госавтоинспекция Башкортостана вновь призывает водителей не садиться за руль после употребления алкоголя. Также в ведомстве подчёркивают, что в тёмное время суток нужно быть особенно внимательными на дорогах.

По информации Госавтоинспекции РБ