В Стерлитамаке выясняются обстоятельства хищения денег при онлайн бронировании

Как выяснили правоохранители, женщина искала поездку из Стерлитамака в аэропорт Уфы в группе мессенджера «Попутчики Уфа–АЗС‑Стерлитамак». Затем ей написала девушка, назвавшаяся «Диной», и предложила услуги водителя. В переписке потерпевшей прислали ссылку якобы для бронирования поездки.

Женщина перешла по ссылке и ввела данные банковской карты и номер телефона — после этого со счёта списали свыше 10 000 рублей. При этом ранее она знала о подобных схемах обмана — о них рассказывали в СМИ и предупреждали знакомые, но всё равно попалась на уловку мошенников.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта или в отношении электронных денежных средств). За такое преступление грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские проводят оперативно‑розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.

По информации МВД по РБ

Фото: Азамат Абдрафиков