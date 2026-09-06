Предварительно известно, что вчера около восьми часов вечера на 209-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 47-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны Уфы в направлении г. Белорецка, допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 36-летнего водителя.
В Башкирии в ДТП погибли оба водителя
В результате ДТП оба водителя скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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