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Происшествия
6 Сентября , 06:03

В Башкирии в ДТП погибли оба водителя

Предварительно известно, что вчера около восьми часов вечера на 209-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 47-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны Уфы в направлении г. Белорецка, допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 36-летнего водителя.

В Башкирии в ДТП погибли оба водителяВ Башкирии в ДТП погибли оба водителя
В Башкирии в ДТП погибли оба водителя

В результате ДТП оба водителя скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Источник и видео: ГАИ РБ.

Фото: скриншот видео ГАИ РБ.

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