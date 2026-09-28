+13 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
28 Сентября , 08:58

Стерлитамакские полицейские раскрыли серию магазинных хищений

В полицию Стерлитамака поступили два заявления о кражах из магазинов, совершённых в разные дни.

Стерлитамакские полицейские раскрыли серию магазинных хищенийСтерлитамакские полицейские раскрыли серию магазинных хищений
Стерлитамакские полицейские раскрыли серию магазинных хищений

По данным следствия, 4 сентября из продуктового магазина пропали две бутылки алкоголя на сумму около 1 600 рублей. А 13 сентября из торгового зала хозяйственного магазина кто-то тайно вынес товары более чем на 4 000 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения и проведя оперативные мероприятия, сотрудники полиции установили, что к обоим эпизодам причастна одна и та же женщина — 34-летняя жительница города. В дальнейшем она сама призналась в содеянном, написав явку с повинной.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение). В настоящее время продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По информации МВД по РБ

Фото: Артур Арсланов

Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru