Стерлитамакские полицейские раскрыли серию магазинных хищений

По данным следствия, 4 сентября из продуктового магазина пропали две бутылки алкоголя на сумму около 1 600 рублей. А 13 сентября из торгового зала хозяйственного магазина кто-то тайно вынес товары более чем на 4 000 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения и проведя оперативные мероприятия, сотрудники полиции установили, что к обоим эпизодам причастна одна и та же женщина — 34-летняя жительница города. В дальнейшем она сама призналась в содеянном, написав явку с повинной.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение). В настоящее время продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По информации МВД по РБ

Фото: Артур Арсланов