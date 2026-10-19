Жительницу Стерлитамака осудили за планирование террористического акта

Как сообщили в пресс‑службе УФСБ по РБ, подозреваемая имела познания в области химии: она изучила в интернете инструкции по изготовлению взрывных устройств, а на одном из маркетплейсов приобрела нужные компоненты. Кроме того, девушка провела разведку местности — готовилась к совершению преступления.

Центральный окружной военный суд признал девушку виновной и приговорил её к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Мария Выблова