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19 Октября , 09:32

Жительницу Стерлитамака осудили за планирование террористического акта

УФСБ России по Республике Башкортостан выявило и задокументировало противоправную деятельность 19‑летней жительницы Стерлитамака. Девушка готовила террористический акт на производственной площадке одного из промышленных предприятий города.

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Жительницу Стерлитамака осудили за планирование террористического актаЖительницу Стерлитамака осудили за планирование террористического акта
Жительницу Стерлитамака осудили за планирование террористического акта

Как сообщили в пресс‑службе УФСБ по РБ, подозреваемая имела познания в области химии: она изучила в интернете инструкции по изготовлению взрывных устройств, а на одном из маркетплейсов приобрела нужные компоненты. Кроме того, девушка провела разведку местности — готовилась к совершению преступления.

Центральный окружной военный суд признал девушку виновной и приговорил её к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: Мария Выблова

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