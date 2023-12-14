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14 Декабря , 10:07

В Башкирии разработали инновационную колонку, которая общается на башкирском языке

Об этом рассказал в личных соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров.

В Башкирии разработали инновационную колонку, которая общается на башкирском языке
В Башкирии разработали инновационную колонку, которая общается на башкирском языке

Колонка поддерживает понимание русской и башкирской речи, переводит с одного языка на другой, отвечает на вопросы, проигрывает музыку и сказки, а также находит рецепты башкирской кухни. Более того, с ее помощью как взрослые, так и дети могут легко освоить башкирский язык.

Проект получил название "Һомай" и был создан группой программистов под руководством Айгиза Кунафина. Основой этой умной колонки является чат-бот с искусственным интеллектом. Ее дальнейшее совершенствование требует еще много работы.

На данный момент "Һомай" имеет пять экземпляров, которые будут переданы в детские сады, где изучается башкирский язык. Затем следующие 200 умных колонок будут созданы для школ, а впоследствии планируется начать их производство для продажи. Подробности можно найти на сайте https://homai.ru/.

Радий Хабиров поздравил с Днём башкирского языка  жителей республики, а также добавил, что проект "Һомай" является одним из победителей ежегодного конкурса грантов, которые выделяются на поддержку и развитие языков народов Башкортостана.

Источник: соцсети Радия Хабирова

Фото: скриншот видео

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