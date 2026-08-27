Башкирский курай прозвучал на Северном полюсе

Инструмент — курай — Ринат срезал в Уральских горах, а окончательно доработал уже на Северном полюсе: по традиции отмерил длину кулаками и вырезал нужные отверстия. Затем артист сыграл мелодию «Урал».

По словам Рамазанова, курай — не просто музыкальный инструмент, а проводник между человеком и природой. Его звучание позволяет выразить то, для чего не всегда находятся слова: любовь к родной земле, восхищение красотой природы и благодарность окружающему миру.

Группа AY YOLA прибыла на Северный полюс на атомоходе «50 лет Победы» в составе международной делегации — в неё вошли представители 22 стран. В ходе поездки музыканты познакомили участников экспедиции с башкирским эпосом «Урал‑батыр».

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: соцсети группы AY YOLA