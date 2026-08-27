+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Традиции
27 Августа , 08:48

Башкирский курай прозвучал на Северном полюсе

Солист группы AY YOLA Ринат Рамазанов исполнил на Северном полюсе народную мелодию «Урал» — об этом музыкант рассказал в своих социальных сетях.

Башкирский курай прозвучал на Северном полюсеБашкирский курай прозвучал на Северном полюсе
Башкирский курай прозвучал на Северном полюсе

Инструмент — курай — Ринат срезал в Уральских горах, а окончательно доработал уже на Северном полюсе: по традиции отмерил длину кулаками и вырезал нужные отверстия. Затем артист сыграл мелодию «Урал».

По словам Рамазанова, курай — не просто музыкальный инструмент, а проводник между человеком и природой. Его звучание позволяет выразить то, для чего не всегда находятся слова: любовь к родной земле, восхищение красотой природы и благодарность окружающему миру.

Группа AY YOLA прибыла на Северный полюс на атомоходе «50 лет Победы» в составе международной делегации — в неё вошли представители 22 стран. В ходе поездки музыканты познакомили участников экспедиции с башкирским эпосом «Урал‑батыр».

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: соцсети группы AY YOLA

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru