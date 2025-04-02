+8 °С
Дождь
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Жизнь без опасностей
2 Апреля , 12:40

Жительница Башкирии, разыскивая брата, нарвалась на мошенников

В полицию Нефтекамска обратилась 59-летняя женщина, которая искала своего без вести пропавшего брата.

Жительница Башкирии, разыскивая брата, нарвалась на мошенников
Жительница Башкирии, разыскивая брата, нарвалась на мошенников

В процессе поиска она просматривала различные сайты в интернете и наткнулась на один, где перешла по ссылке, ведущей в групповой чат мессенджера. В надежде найти информацию о родственнике, она открывала и загружала файлы, размещенные в этом чате.

Ночью на ее телефон начали поступать звонки и сообщения с незнакомых номеров. Утром женщина обнаружила, что ей пришли уведомления от микрофинансовых организаций о займах, оформленных на ее имя. Встревоженная, она зашла в свой личный кабинет на портале «Госуслуги» и выяснила, что ее аккаунт был взломан. Кроме того, в приложении онлайн-банка она заметила незаконное списание более 5 тысяч рублей.

В полиции предупредили, что мошенники активно используют различные сайты и мессенджеры для распространения вирусных файлов, которые могут дать им доступ к приложениям пользователей. Поэтому настоятельно рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам.

Источник и фото: ИА “Башинформ”

Автор:Юлия Кононова
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru