Жительница Башкирии, разыскивая брата, нарвалась на мошенников

В процессе поиска она просматривала различные сайты в интернете и наткнулась на один, где перешла по ссылке, ведущей в групповой чат мессенджера. В надежде найти информацию о родственнике, она открывала и загружала файлы, размещенные в этом чате.

Ночью на ее телефон начали поступать звонки и сообщения с незнакомых номеров. Утром женщина обнаружила, что ей пришли уведомления от микрофинансовых организаций о займах, оформленных на ее имя. Встревоженная, она зашла в свой личный кабинет на портале «Госуслуги» и выяснила, что ее аккаунт был взломан. Кроме того, в приложении онлайн-банка она заметила незаконное списание более 5 тысяч рублей.

В полиции предупредили, что мошенники активно используют различные сайты и мессенджеры для распространения вирусных файлов, которые могут дать им доступ к приложениям пользователей. Поэтому настоятельно рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам.

Источник и фото: ИА “Башинформ”