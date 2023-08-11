В Стерлитамаке поздравили строителей с профессиональным праздником

История отрасли начинается с глубокой древности. Строители подарили человечеству грандиозные пирамиды, изящные готические соборы, прекрасные дворцы и города с комфортабельными высотными зданиями. Строительство является одной из главных отраслей, от которой зависит формирование экономики города и республики. Её состояние во многом обуславливает не только уровень и качество социальной сферы, но и производственные возможности общества. Ведь для того, чтобы построить многоквартирный дом, необходимы материалы (кирпич, бетон, лес и многое другое); нужны технологии, инновационные разработки, различная техника. Необходима слаженная и большая работа обслуживающих организаций: банков, строительных компаний, инвестиционных фондов. Всё это требует тысячи рабочих мест и заказов.

Так охарактеризовал отрасль и дал ей оценку на праздновании Дня строителя глава администрации ГО г. Стерлитамак Р.Ф. Газизов. Рустем Фаритович отметил, что история интенсивного городского строительства началась со знаменитого треста «Стерлитамакстрой». И с тех пор наши строители вкладывают всё своё мастерство всю душу в любимую работу.

Глава администрации поздравил строителей с профессиональным праздником, пожелал здоровья, успехов, большого личного счастья и вручил лучшим работникам отрасли благодарственные письма и почётные грамоты.

Музыкальная пауза – выступление заслуженного артиста Башкортостана, руководителя ансамбля «Иркен» Радика Галимзянова. На сцене как по волшебству появились гармони: большая, чуть поменьше и совсем крошечная. На каждой из них Радик виртуозно исполнил зажигательные плясовые мелодии.

Поздравил стерлитамакских строителей заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан А.В. Ковшов. Он отметил, что стерлитамаковцы никогда и ни чём не подводили, пожелал работникам отрасли успехов, удачи и обещал всестороннюю поддержку со стороны министерства. Затем он вручил почётные грамоты и благодарственные письма.

Праздник завершился мини-концертом Айдара Галимова. Известный певец, исполнитель популярных песен, народный артист Башкортостана и Татарстана пел о любимом городе, радости жизни, розах и любви, чудесном лете, прекрасной девушке, вышедшей из моря тёплым бархатным вечером.

Праздник получился ярким и красивым.

ФОТО ДИНАРЫ ИСХАКОВОЙ и пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.