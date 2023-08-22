Башкортостан занял первое место по объему грантовой поддержки молодых и социальных предпринимателей

Глава кабмина отметил, что в России доля индивидуальных предпринимателей, не достигших 25 лет, последние четыре года стабильно увеличивается. Также активно развивается и сегмент социального предпринимательства. Меры поддержки не только помогают начинающим предпринимателям, но и стимулируют деловую активность молодежи. Обеспечивают приток средств в реальный сектор экономики региона.

– В рамках только грантовых процедур социальные и молодые предприниматели в прошлом году вложили 64 млн рублей собственных средств, а в этом году ожидаем более 100 млн рублей. В 2023 году на субсидии молодым предпринимателям и социальным предприятиям из федерального бюджета выделено 205,2 млн рублей, из регионального – 4,2 млн рублей. По объему привлечённых в регион федеральных средств республика заняла первое место среди субъектов Российской Федерации. Конкурс на предоставление грантов по молодежному предпринимательству уже состоялся. 262 молодых предпринимателя получили поддержку на общую сумму 127,6 млн рублей, – прокомментировал Андрей Назаров.

Подробно проинформировал участников заседания по данному вопросу и.о. министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Ильнур Тактаев. Он доложил, что финансовая поддержка в виде грантов предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2023 году сбор заявок на предоставление грантов социальным предпринимателя стартует 24 августа, прием продлится до 18 сентября. Общая сумма субсидий – порядка 82 млн рублей. И молодые, и социальные предприниматели могут направлять средства на аренду и ремонт нежилого помещения, приобретение оргтехники, оборудования, сырья, расходных материалов; присоединение к инженерным сетям и ряд других.

Также докладчик отметил, что в 2023 году внесены изменения в регламент предоставления грантов, предусматривающие возможность повторно получать гранты (не чаще чем 1 раз в 3 года), и направлять средства на продвижения сайтов. Кроме того, вводится ограничение на уплату по договорам лизинга транспортных средств.

Премьер-министр Андрей Назаров поручил Министерству предпринимательства и туризма обеспечить предоставление грантовой поддержки не менее 420 молодым и социальным предпринимателям, а также обеспечить достижение установленного Министерством экономического развития России показателя по количеству начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку в этом году.