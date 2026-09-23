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Год поддержки участников СВО и членов их семей
23 Сентября , 09:00

Семейный выходной в Стерлитамаке

Приглашаем участников СВО и членов их семей на бесплатное семейное мероприятие в Стерлитамакской картинной галерее по адресу ул. Коммунистическая, 84.

Семейный выходной в СтерлитамакеСемейный выходной в Стерлитамаке
Семейный выходной в Стерлитамаке

Дата и время: 26 сентября (суббота), 13:00.

Что вас ждёт:

  • Экскурсия по выставкам. Вы увидите экспозицию «Город на Стерле» — это итоговые работы художников‑акварелистов с пленэра, приуроченного к 260‑летию Стерлитамака. Также представлена персональная выставка казахстанского художника‑графика Батухана Баймена «Номады: белое и чёрное».
  • Творческий мастер‑класс. После экскурсии вместе создадим символ города — башкирского гуся — в технике бумагопластики.

Продолжительность программы — примерно 1,5 часа. Количество мест ограничено, поэтому обязательна предварительная запись.

Записаться можно по телефонам: 8 (917) 482‑38‑53, 8 (3473) 22‑97‑80.

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