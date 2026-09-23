Семейный выходной в Стерлитамаке

Дата и время: 26 сентября (суббота), 13:00.
Что вас ждёт:
- Экскурсия по выставкам. Вы увидите экспозицию «Город на Стерле» — это итоговые работы художников‑акварелистов с пленэра, приуроченного к 260‑летию Стерлитамака. Также представлена персональная выставка казахстанского художника‑графика Батухана Баймена «Номады: белое и чёрное».
- Творческий мастер‑класс. После экскурсии вместе создадим символ города — башкирского гуся — в технике бумагопластики.
Продолжительность программы — примерно 1,5 часа. Количество мест ограничено, поэтому обязательна предварительная запись.
Записаться можно по телефонам: 8 (917) 482‑38‑53, 8 (3473) 22‑97‑80.
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