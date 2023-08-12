Инструктор по физической культуре детского сада № 5 Стерлитамака не жалеет для своих подопечных внимания и доброты

Инструктор по физической культуре детского сада № 5 Л.П.Мельникова не жалеет для своих подопечных внимания, доброты и такта. Отсюда и результативность занятий, которые она проводит с малышами. Лариса Павловна говорит: «Мне повезло с учителями. Я обязана им не только полученными знаниями, но также искусству общения с людьми и особенно с детьми».

Что тут скажешь – все мы родом из детства.

КАК ПОЛЮБИТЬ ФИЗКУЛЬТУРУ?

В средних классах Ларисе нравились уроки немецкого языка, истории, литературы и русского языка.

С восторгом Лариса Павловна рассказывает о преподавателе немецкого языка Валентине Фёдоровне Ададуровой:

– Мне сначала понравилась учительница, а потом её предмет. Она была интеллигентна во всём: в отношении к нам, разговоре, манере поведения, одежде.

Валентина Фёдоровна прививала нам любовь к культуре, немецкому языку, здоровому образу жизни. Рассказывала нам, как нужно грамотно питаться. Мы старались во всём подражать любимой учительнице.

– Тогда почему вы выбрали физкультуру?

– Это отдельная история. В школьные годы я испытывала панический страх перед уроками физкультуры. Трудно объяснить почему. Наш учитель Ирик Минигалеевич заметил моё угнетённое состояние и постепенно старался развить у меня уверенность в себе и желание победить страх. Однажды предложил принять участие в соревновании. Я согласилась только из уважения к нему. Получилось! Страх прошёл, и мне стали нравиться спортивные занятия.

Наши ребята участвовали в городских соревнованиях по лыжам, волейболу, баскетболу. Больше всего я полюбила баскетбол. Это и определило выбор профессии.

ФИЗКУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ

Окончив 11 классов, Лариса поступила в Уральский государственный университет физкультуры.

В студенческие годы она прилежно училась, участвовала в соревнованиях, походах. Не забыла и своего интереса к истории, философии и психологии.

По словам Ларисы Павловны, история Российского государства покорила её героическим прошлым, подвигами простых людей. Она говорит: «Чем больше узнаёшь нашу историю, тем больше гордишься своей страной, своим народом».

– Какой период истории России вас больше всего затронул?

– Великая Отечественная война.

– Лариса Павловна, а чем вас привлекли философия и психология? Они имеют прямое отношение к физкультуре и спорту?

– Безусловно. Многие виды борьбы основаны на догматах восточной философии. Было интересно познакомиться с ними. Физкультура без психологии вообще не может существовать. Это вам любой тренер скажет. Перед каждым соревнованием необходима не только физическая, но и эмоциональная подготовка. Однако работа психолога – это не только снятие стресса до и после соревнования, но и воспитание личности, которая в любой момент может, так сказать, взять себя в руки.

– В каких соревнованиях вы участвовали в студенческие годы?

– В соревнованиях по баскетболу. Наша команда часто занимала призовые места по городу.

– Ваша специальность?

– Я получила диплом специалиста по физкультуре и спорту. И начала работать в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Данко».

ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ РЯДОМ БЫЛА МАМА!

– Работать в «Данко» было очень тяжело в эмоциональном плане. Каждый день приходила домой со слезами. Очень жалела детей. Они без вины виноватые, сироты при живых родителях.

Расскажу только об одном случае. Как-то меня назначили ведущей праздника, где ребятишек посвящали в первоклассники. У нас был мальчик… Он мне прямо в душу запал. Позитивный, доверчивый, отзывчивый, душа нараспашку. По жизни такие дети бывают совершенно беззащитны – бери их голыми руками…

У него случилось двойное торжество – день рождения и посвящение в школьники. Наши спонсоры привезли подарки: ранцы, канцелярские принадлежности и прочее. Вручаю ему это, а он счастливый, весь светится от радости. Первый раз в жизни он получил подарки. В такие минуты рядом с будущим первоклассником обычно бывает мама. А именинник наш один-одинёшенек. Стою, смотрю на него – и слёзы градом!

Мы, педагоги, конечно, старались, чтобы детям было хорошо. Но как заменишь родителей, которых наши ребята, несмотря ни на что, любили и ждали?

Долго я в таком напряжении существовать не могла. Уволилась. Устроилась в специальный детский сад № 5 для детей с проблемным зрением.

ФИЗКУЛЬТУРА НУЖНА ВСЕМ

– Лариса Павловна, в этом детском садике, наверное, особая программа для занятий физкультурой?

– Да, это специальная адаптированная программа. Понятно, что для каждого ребёнка физкультура необходима и полезна. Ведь всем детям нужны и сноровка, и закалка, и тренировка. Так закладывается фундамент физического и психического здоровья на долгие годы.

Конечно, занятия по физической подготовке для наших деток составлены с учётом всех медицинских показаний.

– Какие есть ограничения?

– Воспитанникам детского сада нельзя очень быстро бегать. Для них полезнее ходьба. Прыгать тоже не рекомендуется. Практикуются общие физические упражнения. Предусмотрены групповые и индивидуальные занятия. Два раза в неделю мы занимаемся в спортзале, один раз – на свежем воздухе.

– Спортивные игры у вас проводятся?

– А как же без них? Ребята участвуют в традиционном (кому можно бегут, а кому нельзя быстро бегать, просто идут рядом с воспитателями) осеннем кроссе, весёлых стартах, эстафетах по возрастам, где они преодолевают полосу препятствий, выполняют упражнения с обручами.

Главная задача – воспитать у детей потребность в двигательной активности. Гиподинамия опасна как взрослым, так и детям.

Проводится и лечебная гимнастика (аэробика с растяжкой) и, конечно, общефизические упражнения.

– Как вы формируете у детей вкус к спортивным занятиям?

– С детьми в этом смысле несравненно легче, чем со взрослыми, которым нужна серьёзная мотивация. А дети быстро увлекаются, стараются и радуются любым результатам. Получилось трудное упражнение – буря положительных эмоций!

– Вы часто хвалите ребят?

– Похвала – это основная мотивация. Но, надо иметь в виду, она должна быть заслуженной.

– А если что-то не получается, мотивация может ведь и пропасть. Что делать?

– В таком случае я подхожу к ребёнку и говорю: «Петя, у тебя не получается упражнение, но ты не огорчайся. Терпение и труд – всё перетрут. Ты способный и добьёшься своего!»

Многое, конечно, зависит от родителей. Например, мама говорит дочке: «Ты – принцесса. Ты – звёздочка!» А принцесса попала в круг девочек более подготовленных, смелых, способных. И звёздочка испытывает сильнейший стресс. Как так, я звезда, а не на первом месте! В этом случае недалеко и до психического расстройства. Родителям важно реально оценивать физическое, умственное и эмоциональное развитие своего ребёнка.

Опасно их недооценивать (это ведёт к развитию комплекса неполноценности) и переоценивать (возникает звёздная болезнь).

– Есть мнение, что чужих детей воспитывать легко, своих гораздо труднее. Это так?

– Не знаю. Воспитание – непростое дело. Оно требует большой душевной отдачи и профессионализма. И какая разница, свой ребёнок или не свой…

– У вас есть свои дети?

– У меня двое сыновей: Рома и Гриша. Одному − одиннадцать, второму – семь.

Сказать честно, я часто комплексую из-за того, что уделяю им недостаточно времени. Папа с сыновьями больше занимается. Зато мы очень счастливы, когда собираемся все вместе!

Известно без доказательств: если не отдаёшь себя детям, то и от них ничего не получишь. Для меня, как работника детского сада, важна отдача и от моих детей, и от моих воспитанников.

Фото Татьяны Саркисовой