Инструктор по физической культуре детского сада № 5 Стерлитамака не жалеет для своих подопечных внимания и доброты

Инструктор по физической культуре детского сада № 5 Л.П.Мельникова не жалеет для своих подопечных внимания, доброты и такта. Отсюда и результативность занятий, которые она проводит с малышами. Лариса Павловна говорит: «Мне повезло с учителями. Я обязана им не только полученными знаниями, но также искусству общения с людьми и особенно с детьми».
Что тут скажешь – все мы родом из детства.
КАК ПОЛЮБИТЬ ФИЗКУЛЬТУРУ?
В средних классах Ларисе нравились уроки немецкого языка, истории, литературы и русского языка.
С восторгом Лариса Павловна рассказывает о преподавателе немецкого языка Валентине Фёдоровне Ададуровой:
– Мне сначала понравилась учительница, а потом её предмет. Она была интеллигентна во всём: в отношении к нам, разговоре, манере поведения, одежде.
Валентина Фёдоровна прививала нам любовь к культуре, немецкому языку, здоровому образу жизни. Рассказывала нам, как нужно грамотно питаться. Мы старались во всём подражать любимой учительнице.
– Тогда почему вы выбрали физкультуру?
– Это отдельная история. В школьные годы я испытывала панический страх перед уроками физкультуры. Трудно объяснить почему. Наш учитель Ирик Минигалеевич заметил моё угнетённое состояние и постепенно старался развить у меня уверенность в себе и желание победить страх. Однажды предложил принять участие в соревновании. Я согласилась только из уважения к нему. Получилось! Страх прошёл, и мне стали нравиться спортивные занятия.
Наши ребята участвовали в городских соревнованиях по лыжам, волейболу, баскетболу. Больше всего я полюбила баскетбол. Это и определило выбор профессии.
ФИЗКУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ
Окончив 11 классов, Лариса поступила в Уральский государственный университет физкультуры.
В студенческие годы она прилежно училась, участвовала в соревнованиях, походах. Не забыла и своего интереса к истории, философии и психологии.
По словам Ларисы Павловны, история Российского государства покорила её героическим прошлым, подвигами простых людей. Она говорит: «Чем больше узнаёшь нашу историю, тем больше гордишься своей страной, своим народом».
– Какой период истории России вас больше всего затронул?
– Великая Отечественная война.
– Лариса Павловна, а чем вас привлекли философия и психология? Они имеют прямое отношение к физкультуре и спорту?
– Безусловно. Многие виды борьбы основаны на догматах восточной философии. Было интересно познакомиться с ними. Физкультура без психологии вообще не может существовать. Это вам любой тренер скажет. Перед каждым соревнованием необходима не только физическая, но и эмоциональная подготовка. Однако работа психолога – это не только снятие стресса до и после соревнования, но и воспитание личности, которая в любой момент может, так сказать, взять себя в руки.
– В каких соревнованиях вы участвовали в студенческие годы?
– В соревнованиях по баскетболу. Наша команда часто занимала призовые места по городу.
– Ваша специальность?
– Я получила диплом специалиста по физкультуре и спорту. И начала работать в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Данко».
ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ РЯДОМ БЫЛА МАМА!
– Работать в «Данко» было очень тяжело в эмоциональном плане. Каждый день приходила домой со слезами. Очень жалела детей. Они без вины виноватые, сироты при живых родителях.
Расскажу только об одном случае. Как-то меня назначили ведущей праздника, где ребятишек посвящали в первоклассники. У нас был мальчик… Он мне прямо в душу запал. Позитивный, доверчивый, отзывчивый, душа нараспашку. По жизни такие дети бывают совершенно беззащитны – бери их голыми руками…
У него случилось двойное торжество – день рождения и посвящение в школьники. Наши спонсоры привезли подарки: ранцы, канцелярские принадлежности и прочее. Вручаю ему это, а он счастливый, весь светится от радости. Первый раз в жизни он получил подарки. В такие минуты рядом с будущим первоклассником обычно бывает мама. А именинник наш один-одинёшенек. Стою, смотрю на него – и слёзы градом!
Мы, педагоги, конечно, старались, чтобы детям было хорошо. Но как заменишь родителей, которых наши ребята, несмотря ни на что, любили и ждали?
Долго я в таком напряжении существовать не могла. Уволилась. Устроилась в специальный детский сад № 5 для детей с проблемным зрением.
ФИЗКУЛЬТУРА НУЖНА ВСЕМ
– Лариса Павловна, в этом детском садике, наверное, особая программа для занятий физкультурой?
– Да, это специальная адаптированная программа. Понятно, что для каждого ребёнка физкультура необходима и полезна. Ведь всем детям нужны и сноровка, и закалка, и тренировка. Так закладывается фундамент физического и психического здоровья на долгие годы.
Конечно, занятия по физической подготовке для наших деток составлены с учётом всех медицинских показаний.
– Какие есть ограничения?
– Воспитанникам детского сада нельзя очень быстро бегать. Для них полезнее ходьба. Прыгать тоже не рекомендуется. Практикуются общие физические упражнения. Предусмотрены групповые и индивидуальные занятия. Два раза в неделю мы занимаемся в спортзале, один раз – на свежем воздухе.
– Спортивные игры у вас проводятся?
– А как же без них? Ребята участвуют в традиционном (кому можно бегут, а кому нельзя быстро бегать, просто идут рядом с воспитателями) осеннем кроссе, весёлых стартах, эстафетах по возрастам, где они преодолевают полосу препятствий, выполняют упражнения с обручами.
Главная задача – воспитать у детей потребность в двигательной активности. Гиподинамия опасна как взрослым, так и детям.
Проводится и лечебная гимнастика (аэробика с растяжкой) и, конечно, общефизические упражнения.
– Как вы формируете у детей вкус к спортивным занятиям?
– С детьми в этом смысле несравненно легче, чем со взрослыми, которым нужна серьёзная мотивация. А дети быстро увлекаются, стараются и радуются любым результатам. Получилось трудное упражнение – буря положительных эмоций!
– Вы часто хвалите ребят?
– Похвала – это основная мотивация. Но, надо иметь в виду, она должна быть заслуженной.
– А если что-то не получается, мотивация может ведь и пропасть. Что делать?
– В таком случае я подхожу к ребёнку и говорю: «Петя, у тебя не получается упражнение, но ты не огорчайся. Терпение и труд – всё перетрут. Ты способный и добьёшься своего!»
Многое, конечно, зависит от родителей. Например, мама говорит дочке: «Ты – принцесса. Ты – звёздочка!» А принцесса попала в круг девочек более подготовленных, смелых, способных. И звёздочка испытывает сильнейший стресс. Как так, я звезда, а не на первом месте! В этом случае недалеко и до психического расстройства. Родителям важно реально оценивать физическое, умственное и эмоциональное развитие своего ребёнка.
Опасно их недооценивать (это ведёт к развитию комплекса неполноценности) и переоценивать (возникает звёздная болезнь).
– Есть мнение, что чужих детей воспитывать легко, своих гораздо труднее. Это так?
– Не знаю. Воспитание – непростое дело. Оно требует большой душевной отдачи и профессионализма. И какая разница, свой ребёнок или не свой…
– У вас есть свои дети?
– У меня двое сыновей: Рома и Гриша. Одному − одиннадцать, второму – семь.
Сказать честно, я часто комплексую из-за того, что уделяю им недостаточно времени. Папа с сыновьями больше занимается. Зато мы очень счастливы, когда собираемся все вместе!
Известно без доказательств: если не отдаёшь себя детям, то и от них ничего не получишь. Для меня, как работника детского сада, важна отдача и от моих детей, и от моих воспитанников.
Фото Татьяны Саркисовой