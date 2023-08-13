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13 Августа , 15:00

Фестиваль башкирской лошади – площадка международного общения, отметил Яшар Гулузаде

Яшар Гулузаде - частный конезаводчик, редактор «Племенной книги лошадей Карабахской породы» (II том). На фестиваль башкирской лошади «Башҡорт аты» приехал в качестве представителя Европейской ассоциации карабахских лошадей Азербайджана

Фестиваль башкирской лошади – площадка международного общения, отметил Яшар Гулузаде
Фестиваль башкирской лошади – площадка международного общения, отметил Яшар Гулузаде

- Карабахские скакуны являются национальной породой и гордостью Азербайджана. Сегодня мы являемся свидетелями того, как «башкирская лошадь» становятся гордостью и достоянием Республики Башкортостан. Раньше я читал о них в советских книгах и очень рад, что на фестивале был вручен документ о регистрации этой породы, - рассказал конезаводчик. - Фестиваль башкирской лошади «Башҡорт аты» стал площадкой международного общения. Люди общаются, обмениваются опытом и таким образом укрепляют отношения между странами, - отметил Яшар Гулузаде.

Фото Нурзии Хасановой

Автор:Нурзия Хасанова
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