Фестиваль башкирской лошади – площадка международного общения, отметил Яшар Гулузаде

- Карабахские скакуны являются национальной породой и гордостью Азербайджана. Сегодня мы являемся свидетелями того, как «башкирская лошадь» становятся гордостью и достоянием Республики Башкортостан. Раньше я читал о них в советских книгах и очень рад, что на фестивале был вручен документ о регистрации этой породы, - рассказал конезаводчик. - Фестиваль башкирской лошади «Башҡорт аты» стал площадкой международного общения. Люди общаются, обмениваются опытом и таким образом укрепляют отношения между странами, - отметил Яшар Гулузаде.

Фото Нурзии Хасановой