+16 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
22 Августа , 11:23

Для школьников из Башкортостана и их родителей – Всероссийская фотоакция «Моё культурное лето»

Она проходит с 21 по 25 августа 2023 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»

Для школьников из Башкортостана и их родителей – Всероссийская фотоакция «Моё культурное лето»
Для школьников из Башкортостана и их родителей – Всероссийская фотоакция «Моё культурное лето»

Расскажите и покажите – в каких культурных мероприятиях участвовали этим летом вы.

Чтобы принять участие, нужно:

– опубликовать собственную фотографию, которую вы сделали этим летом в театре, музее, на выставке, концерте, на своей личной странице или странице учреждения культуры в социальной сети ВКонтакте

– поделиться впечатлениями

– указать свой регион, фамилию, имя

– поставить хештег #фотолетокдш

30 лучших работ отберет экспертная комиссия из известных российских мастеров фотографии. Они войдут в общий видеоролик, также их опубликуют на портале культурадляшкольников.рф https://vk.cc/ccrXnr

#ОбъясняемРФ
#ОбъясняемБашкортостан

Для школьников из Башкортостана и их родителей – Всероссийская фотоакция «Моё культурное лето»
Для школьников из Башкортостана и их родителей – Всероссийская фотоакция «Моё культурное лето»
Для школьников из Башкортостана и их родителей – Всероссийская фотоакция «Моё культурное лето»
Для школьников из Башкортостана и их родителей – Всероссийская фотоакция «Моё культурное лето»
Для школьников из Башкортостана и их родителей – Всероссийская фотоакция «Моё культурное лето»
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика