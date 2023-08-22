Для школьников из Башкортостана и их родителей – Всероссийская фотоакция «Моё культурное лето»

Расскажите и покажите – в каких культурных мероприятиях участвовали этим летом вы.



Чтобы принять участие, нужно:



– опубликовать собственную фотографию, которую вы сделали этим летом в театре, музее, на выставке, концерте, на своей личной странице или странице учреждения культуры в социальной сети ВКонтакте



– поделиться впечатлениями



– указать свой регион, фамилию, имя



– поставить хештег #фотолетокдш



30 лучших работ отберет экспертная комиссия из известных российских мастеров фотографии. Они войдут в общий видеоролик, также их опубликуют на портале культурадляшкольников.рф https://vk.cc/ccrXnr



#ОбъясняемРФ

#ОбъясняемБашкортостан