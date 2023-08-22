Как получить статус безработного

Заявление можно подать онлайн через портал «Работа России»: https://vk.cc/cqdIy7



- Авторизуйтесь на портале с помощью учётной записи «Госуслуг».



- В верхнем меню выберите «Все сервисы» → «Все услуги». В открывшемся окне выберите свой регион.



- Нажмите на кнопку «Подать заявление».



- Заполните личные данные, информацию о последнем месте работы, а также загрузите резюме.



Если у вас возникнут трудности с подачей заявления, обратитесь в центр занятости лично — там вам помогут консультанты.



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