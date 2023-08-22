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22 Августа , 16:31

Как получить статус безработного

Если вы уже несколько месяцев не можете найти работу, получите статус безработного, а вместе с ним пособие и бесплатные курсы для смены профессии или повышения квалификации

Как получить статус безработного
Как получить статус безработного

Заявление можно подать онлайн через портал «Работа России»: https://vk.cc/cqdIy7

- Авторизуйтесь на портале с помощью учётной записи «Госуслуг».

- В верхнем меню выберите «Все сервисы» → «Все услуги». В открывшемся окне выберите свой регион.

- Нажмите на кнопку «Подать заявление».

- Заполните личные данные, информацию о последнем месте работы, а также загрузите резюме.

Если у вас возникнут трудности с подачей заявления, обратитесь в центр занятости лично — там вам помогут консультанты.

#трудоустройство

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Объясняем Башкортостан
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"Стерлитамакский рабочий"

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