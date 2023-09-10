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10 Сентября , 21:20

Как голосуют бойцы СВО

Находясь в отпуске дома, сегодня исполнили свой гражданский долг и явились на избирательные участки те, кто с честью защищает границы нашей родины на полях специальной военной операции. Участник специальной военной операции с позывным «Руша» стал особенным гостем на избирательном участке в деревне Новая Кара Аскинского района.

Он был призван в рамках частичной мобилизации год назад и за это время проявил себя храбрым воином. За личное мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях, боец награжден медалью Суворова. Единый день голосования совпал с его отпуском. Боец посчитал своим долгом явиться на участок и проголосовать – ради будущего своих детей.

- Я верю в будущее нашей страны, считаю, что каждый гражданин должен принять участие в выборах. Это будущее нашей страны, нашего региона, нашего района, — высказал свое мнение военнослужащий.

Житель Ишимбайского района признался, что раньше не всегда приходил на выборы, но участие в специальной военной операции в корне изменило его взгляды.  

– Патриотизм не ограничивается защитой Родины в бою. Это понятие многогранно и включает, в том числе, личное участие в избрании представителей власти, - сказал он.

Мужчина отметил, что именно голоса народных избирателей, их воля определяют тех, кто будет принимать законы на республиканском и местном уровнях.

Отпуск жителя Туймазинского района совпал с радостным событием. Мужчина в четвертый раз стал отцом. С женой они уже воспитывали трех дочек 17, 12 и 8 лет. А теперь 1 сентября родился сынишка, которого назвали Тимуром.

- До мобилизации я работал машинистом, теперь моя военная специальность – гранатометчик. Я мечтаю, чтобы у моих детей было счастливое детство и мирное небо над головой. Ради этого я вместе со своими товарищами при поддержке республики, страны защищаю интересы Родины, участвуя в спецоперации, - сказал он. - На выборах я голосую за людей, которые на законодательном уровне сделают нашу республику сильнее.

Житель Хайбуллинского района, боец добровольческого батальона имени Салавата Юлаева с позывным «Сармат» тоже приехал на малую родину в краткосрочный отпуск. Выборы он пропустить не мог.  

«Находясь в отпуске, как патриот своей страны не смог остаться в стороне в столь значимый и важный день. Я верю в будущее нашей страны, считаю, что каждый гражданин должен принять участие в выборах», - отметил боец.

В Единый день голосования в поддержку участников специальной военной операции акцию «Корзина добра» организовали в селе Новый Зирган Хайбуллинского района. Проголосовав, сельчане не спешили уйти с участка, который расположен в здании сельского дома культуры, и дружно участвовали в акции  Люди искренне стремились внести свою лепту в поддержку бойцов, которые защищают их на фронтах СВО. Несли письма с добрыми пожеланиями, гуманитарную помощь.

Тем временем в Куюргазинском районе участник СВО из Ямансарово Ильдар Аккильдин проголосовал на выборах депутатов Госсобрания – Курултая РБ.  На избирательный участок он пришел вместе с женой.

- Я был призван на СВО осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации. Сейчас нахожусь дома в отпуске. Длится он недолго, за это время постараюсь по максимуму помочь своей семье подготовиться к зиме. А сейчас отложили все хозяйственные дела, чтобы проголосовать, - рассказал Ильдар Фаритович.

На избирательном участке офицера встретили тепло. Глава  Бахмутского сельсовета Нурия Шарипова и первый заместитель главы района по финансовым вопросам Азамат Сайфуллин даже вручили ему небольшой подарок – термос, чтобы горячий чай на СВО напоминал ему о тепле родного дома.

Автор:
Теги:#башкортостанвыборы2023
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