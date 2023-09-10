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10 Сентября , 14:54

Как голосуют в Балтике

К полудню на избирательном участке в селе Балтика Иглинского района Республики Башкортостан проголосовало более 25% избирателей. 

В Балтийском сельском поселении, где компактно проживают белорусы, зарегистрировано 1136 избирателей. Они голосуют на избирательном участке в селе Балтика, также работают три переносные урны.

До обеда проголосовали 25% балтийцев. Они приходят на избирательный участок семьями, с детьми и пожилыми родителями. Настроение у всех хорошее, приподнятое.

Так, многодетная мама Юлия Храбрина из д. Загорское пришла проголосовать за своё будущее и будущее своих детей, а у неё их пять. На руках у ответственной мамочки спит 9-месячная дочка, самый младший ребенок. В УИКе Юлии вручили сладкий подарок.

Для избирателей во дворе клуба организован горячий плов и чай. Угощение помогают разносить братья Пластеевы, активисты, участники художественной самодеятельности. Они решили порадовать односельчан, надев казачьи национальные черкески. В таком виде и раздают плов, наливают чай, поддерживая ощущение праздника. 

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Теги:#башкортостанвыборы2023
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