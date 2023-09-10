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10 Сентября , 10:15

Первому избирателю - подарок!

На избирательном участке 693 (по. Ленина , 47) полный порядок. Все соответствует Закону о выборах. На участке зарегистрировано 1862 избирателя. Они идут один за другим.

Первому избирателю - подарок!
Первому избирателю - подарок!

Избиратели, которые проголосовали едины во мнении -- выборы в Госсобрание-Курултай объединяют нас как граждан республики и вселяют надежду и уверенность в завтрашнем дне.
Самому первому избирателю вручили подарок.

Первому избирателю - подарок!
Первому избирателю - подарок!
Первому избирателю - подарок!
Первому избирателю - подарок!
Первому избирателю - подарок!
Автор:Евгения Дьяконова
Теги:#башкортостанвыборы2023
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