На избирательном участке 693 (по. Ленина , 47) полный порядок. Все соответствует Закону о выборах. На участке зарегистрировано 1862 избирателя. Они идут один за другим.
Первому избирателю - подарок!
Избиратели, которые проголосовали едины во мнении -- выборы в Госсобрание-Курултай объединяют нас как граждан республики и вселяют надежду и уверенность в завтрашнем дне. Самому первому избирателю вручили подарок.
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