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10 Сентября , 09:38

Первыми на избирательный участок № 690 пришли Марс Гильметдинович и Римма Абдулловна Хамидуллины

Они уверены, что выборы очень важны

Первыми на избирательный участок № 690 пришли Марс Гильметдинович и Римма Абдулловна Хамидуллины
Первыми на избирательный участок № 690 пришли Марс Гильметдинович и Римма Абдулловна Хамидуллины

Раннее утро 10 сентября. На избирательном участке 690 (по. Ленина , 37) готовятся к приему избирателей. Опечатываются ящики для голосования, выдаются отдельные книги списков избирателей и избирательные бюллетени членам участковой избирательной комиссии. Заняли свои места наблюдатели различных партий.
В 6.45 все было готово.
Первым выполнить свой гражданский долг пришел известный и уважаемый в городе человек, который много лет возглавлял педагогический вуз -- Марс Гильметдинович Хамидуллин с супругой Риммой Абдулловной.
-- Марс Гильметдинович, насколько выборы в Госсобрание-Курултай важны для нашей республики и ее граждан?
-- Выборы всегда имеют очень большое значение. Особенно в настоящее время, когда необходимо сплочение всего народа. Каждый гражданин должен осознавать насколько для всех нас важно выполнение планов правительства.

Первыми на избирательный участок № 690 пришли Марс Гильметдинович и Римма Абдулловна Хамидуллины
Первыми на избирательный участок № 690 пришли Марс Гильметдинович и Римма Абдулловна Хамидуллины
Первыми на избирательный участок № 690 пришли Марс Гильметдинович и Римма Абдулловна Хамидуллины
Автор:Евгения Дьяконова
Теги:#башкортостанвыборы2023
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