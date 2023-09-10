Первыми на избирательный участок № 690 пришли Марс Гильметдинович и Римма Абдулловна Хамидуллины

Раннее утро 10 сентября. На избирательном участке 690 (по. Ленина , 37) готовятся к приему избирателей. Опечатываются ящики для голосования, выдаются отдельные книги списков избирателей и избирательные бюллетени членам участковой избирательной комиссии. Заняли свои места наблюдатели различных партий.

В 6.45 все было готово.

Первым выполнить свой гражданский долг пришел известный и уважаемый в городе человек, который много лет возглавлял педагогический вуз -- Марс Гильметдинович Хамидуллин с супругой Риммой Абдулловной.

-- Марс Гильметдинович, насколько выборы в Госсобрание-Курултай важны для нашей республики и ее граждан?

-- Выборы всегда имеют очень большое значение. Особенно в настоящее время, когда необходимо сплочение всего народа. Каждый гражданин должен осознавать насколько для всех нас важно выполнение планов правительства.