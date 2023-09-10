По масштабам выборы в Башкирии уступают только Московской области

Она сообщила, что на выборах республиканского уровня размещено 110 мандатов, на местных - свыше 7 тысяч. Борьбу за депутатские мандаты ведут более 14 тысяч человек.

В выборах участвуют 9 политических партий, в том числе 5 парламентских партий, которые зарегистрировали республиканские списки кандидатов на выборы в Госсобрание РБ. Они и выдвинули подавляющее число кандидатов в одномандатных округах, в которых наряду с ними зарегистрировали свих кандидатов российская экологическая партия «Зеленые» и партия «Родина».

На местных выборах представлены кандидаты от всех парламентских партий, а также от партии «Зеленые», от партии пенсионеров и партии «Гражданская платформа». В выборах обоих уровней участвуют также самовыдвиженцы, в том числе в Госсобрание 5 кандидатов.

Напомним, сегодня, 10 сентября, в Башкирии проходят выборы депутатов Госсобрания-Курултая республики седьмого созыва и представительных органов местного самоуправления.

Голосование началось в 7 часов утра. На 10 часов утра проголосовали более 190 тысяч человек. Ранее эксперты рассказали, как организовано голосование для маломобильных граждан.