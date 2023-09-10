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10 Сентября , 13:52

По масштабам выборы в Башкирии уступают только Московской области

По масштабам выборов, которые проходят в Башкирии сегодня, 10 сентября, республика находится на втором месте по стране, уступая только Московской области. Об этом на брифинге заявила председатель ЦИК РБ Илона Макаренко.    

Она сообщила, что на выборах республиканского уровня размещено 110 мандатов, на местных - свыше 7 тысяч. Борьбу за депутатские мандаты ведут более 14 тысяч человек.

В выборах участвуют 9 политических партий, в том числе 5 парламентских партий, которые зарегистрировали республиканские списки кандидатов на выборы в Госсобрание РБ. Они и выдвинули подавляющее число кандидатов в одномандатных округах, в которых наряду с ними зарегистрировали свих кандидатов российская экологическая партия «Зеленые» и партия «Родина».

На местных выборах представлены кандидаты от всех парламентских партий, а также от партии «Зеленые», от партии пенсионеров и партии «Гражданская платформа». В выборах обоих уровней участвуют также самовыдвиженцы, в том числе в Госсобрание 5 кандидатов.

Напомним, сегодня, 10 сентября, в Башкирии проходят выборы депутатов Госсобрания-Курултая республики седьмого созыва и представительных органов местного самоуправления.

Голосование началось в 7 часов утра. На 10 часов утра проголосовали более 190 тысяч человек. Ранее эксперты рассказали, как организовано голосование для маломобильных граждан.

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Теги:#башкортостанвыборы2023
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