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10 Сентября , 14:44

Самому пожилому избирателю Хайбуллинского района – 100 лет

Фатхулла Юламанов из села Акъяр сам пришел на избирательный участок.

Участник Великой Отечественной войны никогда не пропускал выборы, считая выражение волеизъявления своим гражданским долгом.

До избирательного участка, находящегося в районном Доме культуры села Акъяр, Фатхуллу Аглиуловича сопровождали дочери Гульшат и Гузель, зять Далха,  «В последнее время у него болят ноги, сказываются раны, полученные на войне, - говорит Гузель. – Мы уговаривали его остаться дома, придут члены комиссии, но он категорично решил, что сам пойдет на выборы».

Герой войны и ветеран труда Фатхулла Юламанов в столь почетном возрасте ежедневно совершает пешие прогулки по Акъяру, посещает районные мароприятия, его в селе знают и стар, и млад. И конечно люди его поколения, с боевой и трудовой закалкой, познавшие всю соль и боль лихолетья, потом и кровью, внесшие вклад в защиту и восстановление Отечества, никогда не останутся в стороне от таких значимых политических событий.

Автор:
Теги:#башкортостанвыборы2023
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