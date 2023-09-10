Самому пожилому избирателю Хайбуллинского района – 100 лет

Участник Великой Отечественной войны никогда не пропускал выборы, считая выражение волеизъявления своим гражданским долгом.

До избирательного участка, находящегося в районном Доме культуры села Акъяр, Фатхуллу Аглиуловича сопровождали дочери Гульшат и Гузель, зять Далха, «В последнее время у него болят ноги, сказываются раны, полученные на войне, - говорит Гузель. – Мы уговаривали его остаться дома, придут члены комиссии, но он категорично решил, что сам пойдет на выборы».

Герой войны и ветеран труда Фатхулла Юламанов в столь почетном возрасте ежедневно совершает пешие прогулки по Акъяру, посещает районные мароприятия, его в селе знают и стар, и млад. И конечно люди его поколения, с боевой и трудовой закалкой, познавшие всю соль и боль лихолетья, потом и кровью, внесшие вклад в защиту и восстановление Отечества, никогда не останутся в стороне от таких значимых политических событий.