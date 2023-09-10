В Кугарчинском районе на выборы пришла 101-летняя жительница!

Как нам рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 2399 д.Тляумбетово Гульчачак Талгатовна Валишина, Мукарама Ибрагимовна ежегодно приходит на выборы сама, не было ни одного случая, чтобы уважаемый ветеран педагогического труда пропустила важное политическое событие. Сколько раз ей предлагали воспользоваться голосованием на дому в силу возраста, но Мукарама апа вежливо отказывалась и приходила на избирательный участок сама!

М.И.Исхакова свою жизнь посвятила обучению и воспитанию детей, работала учителем химии и биологии в Тавакановской, затем в Тляумбетовской школах. Она уважаемая жительница д.Тляумбетово, ветеран труда и "Отличник народного просвещения РСФСР", награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Мукарама Ибрагимовна обладает феноменальной памятью, артистическими данными, огромным трудолюбием!