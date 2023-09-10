София Миасарова пришла на выборы впервые. Студентке юридического факультета СФ Уфимского университете науки и технологий только 18 лет, но она с большой ответственностью относится к политической жизни страны.
Выборы - это шанс сказать свое слово
София говорит: "Выборы в Госсобрание-Курултай -- это предоставление гражданам РБ выразить свою волю, сказать решающее слово , чтобы планировать дальнейшее развитие нашей республики".
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