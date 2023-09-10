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10 Сентября , 16:20

Выборы - это шанс сказать свое слово

София Миасарова пришла на выборы впервые. Студентке юридического факультета СФ Уфимского университете науки и технологий только 18 лет, но она с большой ответственностью относится к политической жизни страны.

Выборы - это шанс сказать свое слово
Выборы - это шанс сказать свое слово

София говорит: "Выборы в Госсобрание-Курултай -- это предоставление гражданам РБ выразить свою волю, сказать решающее слово , чтобы планировать дальнейшее развитие нашей республики". 

Автор:Евгения Дьяконова
Теги:#башкортостанвыборы2023
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