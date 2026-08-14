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14 Августа , 10:48

Что происходит в Башкирии: ситуация на 14 августа

На телеканале БСТ ежедневно проходят брифинги, посвящённые актуальным вопросам жизни Башкортостана.

Что происходит в Башкирии: ситуация на 14 августаЧто происходит в Башкирии: ситуация на 14 августа
Что происходит в Башкирии: ситуация на 14 августа

В сегодняшнем выпуске речь идёт о ситуации с топливом в республике. В эфире обсудили с заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Эдуардом Мустафиным, почему на автозаправочных станциях вновь образуются очереди, какова обстановка на АЗС в районах, а также хватает ли горючего аграриям в разгар сезонных работ.

Какая ситуация с топливом на данный момент?

Ситуация стабильная. Есть небольшие сложности, но они единичные. Если вчера в “красной” зоне было 8 районов, то теперь их 7. Сейчас в “красную” зону попадают районы, где не работают более 50% АЗС. То есть система особого контроля стала жестче.

Как обстоят дела в Кармаскалинском районе?

В районе есть станции “Башнефти” и частные АЗС. Последние не работают. На трассе Уфа-Оренбург у “Башнефти” есть трудности, а на трассе Уфа-Инзер-Белорецк есть топливо всех марок. На одной из заправок на данный момент идет разгрузка топлива. 

Сказывается ли большой транзитный поток на жителях?

Жители все понимают, сегодня, в пятницу, поток увеличился. Каждый день сюда приезжают по 2 бензовоза. 

Как заправляются специальные службы в районе?

Все госномера экстренных служб есть на заправочных станциях, они заправляются вне очереди. 

Справляются ли аграрии?

Погода им благоволит, урожайность хорошая, уборка активно идет. 

Что происходит в Ишимбайском районе? Почему там сложно заправиться?

Там все сложно. Туда тяжело доставлять топливо, плюс накладывается беспилотная опасность. У кого-то закрываются заправки, а кто-то вообще прекращает отгрузку топлива. 

Как обстановка за Уралом?

Там ситуация стабильная. Это направление достаточно нагруженное, все меры были приняты, все крупные компании в курсе, что на эту территорию нужно обратить особое внимание. 

Почему в Акбердино на “Лукойле” несколько дней не было бензина?

Компания работает по своему графику. По Иглинскому району проблемы не только у них, там были закрыты частные заправки. Сейчас они открываются, крупные операторы разгружаются. 

Что происходит в Зиргане?

Там есть две заправки. Очереди в километр возникают ситуативно, небольшая заминка создает очередь за полчаса. А бензовозу, чтобы доехать до АЗС, нужно 5-6 часов. Нужно искать другую заправку по возможности - буквально в Салавате в 12-13 километрах есть ближайшая заправка. 

Что с бензином в Дюртюлинском районе?

На заправках есть бензин марки АИ-92. На сегодня в районе работают все 12 заправок, все они обеспечены топливом.  

Какая ситуация в Куюргазинском районе?

Власти ежедневно мониторят ситуацию на АЗС, здесь работают все станции. Кроме того, на заправках есть все виды топлива. 

Когда планируется график поставки топлива, учитываются ли крупные мероприятия?

Да, у Оперштаба в этом плане богатый опыт. Если в районе проводится массовое мероприятие, то этот муниципалитет будет в приоритете. 

Почему некоторые до сих пор тайком заправляются в канистры?

Такое фиксировалось на больших заправках на 16 постов. Если оператор такое видит, то заправка прекращается. Жителей просят проявить понимание, ведь запрет на канистры - федерального уровня. 

Что с топливом в Благовещенском районе?

На сегодня на утро там была спокойная ситуация. Жители в данном случае застали неработающую колонку - это обычная техническая проблема, которую оперативно устраняют техники. 

Что происходит в Чекмагушевском районе?

Там работают 3 заправки, на утро только на небольшой коммерческой АЗС был бензин. 

Почему в Акъяре внезапно вырос спрос на бензин, и на заправках появились очереди?

Сегодня на утро бензин там был на одной заправке “Башнефти” и еще на одной небольшой АЗС. Бензовоз уже едет в район, скоро там появится больше топлива. 

Автор: Александр Беляев

Фото: Баш.Ньюс

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