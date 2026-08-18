Что происходит в Башкирии: ситуация на 18 августа

В сегодняшнем прямом эфире речь шла о пчеловодстве и смежных темах. В беседе приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Фарит Валитов и заместитель председателя Госкомитета по ветеринарии Раян Шагимухаметов.

Какая ситуация с топливом на сегодняшний день?

В Уфе ситуация стабильная, в среднем на заправках Уфы стоят от 5 до 20 автомобилей в очереди. Это уже немного. Налажена работа в крупных городах республики. Есть вопросы по 4 районам республики, они находятся в поле зрения республиканского Оперштаба Работают и частные заправки. На бирже топливо есть. Цена на них немного выше, но зато там можно заправиться без очередей.

Что с гибелью пчел в Башкирии, какая ситуация?

Согласно закону о пчеловодстве аграрии вносят данные об обработке полей, а пчеловоды могут воспользоваться этой информацией. По ситуации в Благоварском районе, откуда пришла недавно жалоба от пчеловоде, гибели пчел не обнаружено.

За сколько предупреждают пчеловодов об обработке полей?

Минимум за 10 дней.

Что происходит, если выявляются факты гибели пчел?

В первую очередь исключаются болезни, этим занимаются 16 лабораторий по всей республике. Болезни могут быть разные - вирусные, бактериальные. Если отравление - то пчел отправляют в Россельхознадзор на дальнейшее исследование.

Если отравление выявлено, можно ли есть мед?

Если он качественный, то можно.

Можно ли провести исследования пасеки на месте?

Да, сейчас в республике есть специальный вездеход, который ежегодно выезжает с апреля на удаленные пасеки. Внутри возможно производить все необходимые лабораторные исследования. Все это происходит бесплатно, за счет бюджета.

Почему нельзя наладить взаимодействие между аграриями и пчеловодами?

В тех районах, где она налажена, там проблем нет. Это системная работа, но не везде она построена должным образом. Пчеловодам рекомендуют работать напрямую с аграриями, особенно в тех случаях, когда пчеловоды ставят свои пасеки рядом с полями и лесами.

Где регистрируются пчеловоды?

Есть специальный реестр на сайте Минсельхоза. Помимо этого, каждый пчеловод должен быть зарегистрирован у себя в сельсовете и в ветеринарной службе. Тогда у пчеловодов проблем не будет.

Где будут медовые ярмарки в этом году?

Традиционно ярмарки в этом году пройдут в третий раз. Одной из крупных площадок станет фестиваль “Молочная страна” на озере Кашкадан. Там же будет работать выездная лаборатория, которая бесплатно будет производить анализы.

Что делать с пчелами, на которых жалуются жители деревень?

В данном случае особых ограничений для пчеловодов нет. Скорее это уже вопрос этики, особенно, если у местных жителей есть аллергия. По закону никто не запрещает держать в центре села пчел: у вас должен быть забор в 2 метра, а до соседа должно быть 3 метра.

Можно ли хранить мед в пластиковой таре?

Технологии пошли вперед и пластиковая тара для меда теперь возможна. Но потребители все еще предпочитают мёд в стекле.

Влияет ли обработка рапса на гибель пчел?

Практически никакого влияния на это нет. Однако лаборатории в обязательном порядке исследуют мед от пчел, которые располагаются недалеко от таких полей с рапсом. На каждый такой улей выдаются индивидуальные номера, которые заносятся в систему. Помимо этого у каждого пчеловода на свою пасеку должен быть паспорт. На данный момент 75% пасек уже внесено в общую систему.

Автор: Александр Беляев

Фото: Баш.Ньюс