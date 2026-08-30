Маршруты «Поездов здоровья»

Жители смогут бесплатно получить консультации врачей в порядке живой очереди. Для участия потребуется паспорт и полис ОМС.

С начала 2026 года в рамках этой акции медицинские осмотры прошли уже 213 участников спецоперации и 1 847 их семей.

В акции «Здоровая республика — здоровый регион» задействованы мобильные медицинские бригады. Они провели 174 031 консультацию и 46 524 обследования. Основная цель — раннее выявление заболеваний для более эффективного лечения.

В результате осмотров врачи выявили 9 144 новых случая заболеваний, из них 3 590 — социально значимые. У некоторых пациентов обнаружены факторы риска: повышенный уровень сахара, холестерина, артериального давления, а также избыточный вес. Те, у кого заподозрены серьезные заболевания, направлены на дополнительное обследование и лечение.

Акция инициирована Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».