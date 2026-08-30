+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Актуально
30 Августа , 12:11

Маршруты «Поездов здоровья»

С 31 августа по 6 сентября 2026 года в Хайбуллинском, Салаватском, Зианчуринском, Мишкинском и Шаранском районах пройдут профилактические акции «Поезда здоровья».

Маршруты «Поездов здоровья»Маршруты «Поездов здоровья»
Маршруты «Поездов здоровья»

 

Жители смогут бесплатно получить консультации врачей в порядке живой очереди. Для участия потребуется паспорт и полис ОМС.

С начала 2026 года в рамках этой акции медицинские осмотры прошли уже 213 участников спецоперации и 1 847 их семей.

В акции «Здоровая республика — здоровый регион» задействованы мобильные медицинские бригады. Они провели 174 031 консультацию и 46 524 обследования. Основная цель — раннее выявление заболеваний для более эффективного лечения.

В результате осмотров врачи выявили 9 144 новых случая заболеваний, из них 3 590 — социально значимые. У некоторых пациентов обнаружены факторы риска: повышенный уровень сахара, холестерина, артериального давления, а также избыточный вес. Те, у кого заподозрены серьезные заболевания, направлены на дополнительное обследование и лечение.

Акция инициирована Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru