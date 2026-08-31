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31 Августа , 06:06

Как собрать портфель и спасти себе нервную систему: чек-лист к 1 сентября

До старта учебного года остались считанные часы. Для семей это не просто закупка канцтоваров и формы: впереди утренние суматохи, забытые вещи и непростое пробуждение. Как помочь ребёнку (и себе) плавно вернуться в школьный ритм? Медицинский психолог высшей категории, вице‑президент ассоциации психофизиологов Регина Халфина рассказала, что адаптироваться придётся всей семье.

Как собрать портфель и спасти себе нервную систему: чек-лист к 1 сентябряКак собрать портфель и спасти себе нервную систему: чек-лист к 1 сентября
Как собрать портфель и спасти себе нервную систему: чек-лист к 1 сентября

Почему переход к учёбе — испытание для всех

По словам эксперта, перестройка под учебный режим — серьёзная нагрузка на центральную нервную систему. Даже взрослые могут ощущать упадок сил, апатию и раздражительность, а для детей (особенно первоклассников и школьников, переходящих в среднюю школу) перемены особенно ощутимы: новая среда, требования, расписание. Организму нужно время, чтобы привыкнуть.

«Смена режима, уровня двигательной и умственной активности — это ощутимая нагрузка на ЦНС. Подготовку стоит начинать заранее», — подчёркивает Регина Халфина.

За способность просыпаться в одно и то же время отвечает ретикулярная формация — особый участок мозга, выполняющий роль «биологического будильника». Именно благодаря ему в отпуске мы нередко встаём рано без посторонней помощи. Чтобы этот механизм плавно переключился с летнего на школьный режим, требуется постепенная настройка.

Как правильно сдвигать режим

Не стоит пытаться резко уложить ребёнка спать на два часа раньше прямо перед 1 сентября — такой подход обычно не работает. Лучше начинать за 7–10 дней до начала занятий.

Психолог рекомендует ежедневно сдвигать время отхода ко сну и подъёма на 15–20 минут. Например, если летом ребёнок ложится в полночь, в первый день стоит уложить его в 23:40, на следующий — в 23:20 и так далее. Такой мягкий подход снижает стресс для нервной системы. Если ребёнок уже привык к расписанию кружков или спортивных секций, адаптироваться будет проще.

Вечерняя подготовка — залог спокойного утра

Спокойное утро начинается с вечера, особенно если ребёнок идёт в первый класс. Вместе соберите портфель, подготовьте форму и сменную обувь. Утром останется только выполнить базовые действия: проснуться, умыться, одеться и взять готовый рюкзак.

Если школа новая и маршрут пока незнаком, пройдите его вместе несколько раз до начала занятий. Это поможет ребёнку избавиться от тревоги: он будет точно знать, куда идти, что делать и сколько времени займёт дорога.

Что помогает проснуться без стресса

Чтобы мягко «запустить» организм утром, используйте простые стимулы:

  • Свет. Сразу после пробуждения откройте шторы: яркий свет сигнализирует мозгу, что пора прекращать выработку мелатонина и переходить в дневной режим.
  • Простые обязанности. Дайте ребёнку небольшое дело: вынести мусор, покормить питомца, выгулять собаку. Лёгкая физическая активность помогает быстрее проснуться.

Что касается утренней зарядки, здесь стоит учитывать индивидуальные особенности ребёнка. Одни дети готовы сразу к активным действиям, другим нужно время, чтобы прийти в себя. Главное — не требовать от ребёнка чрезмерных усилий: дайте организму время на адаптацию.

Учимся управлять временем без конфликтов

Вместо упрёков и спешки попробуйте превратить сборы в понятный процесс. Вместо фразы «Ты опять медлишь!» лучше спросить: «У нас осталось 15 минут — что ещё нужно сделать?» Так ребёнок учится планировать свои действия. Важно не ругать за медлительность, а помогать выстраивать последовательность шагов. Если постепенно передавать ребёнку ответственность за сборы (под контролем родителей), уже через пару недель он станет собраннее.

Кружки и секции: как не перегрузить ребёнка

Здесь психолог советует разделять уже привычные занятия и новые.

  • Старые кружки. Если ребёнок давно занимается спортом или музыкой и получает от этого удовольствие, не стоит прерывать занятия ради учёбы. Отказ от привычной деятельности может ухудшить эмоциональное состояние и лишить ребёнка важного способа разгрузки. Лучше сохранить устоявшийся график.
  • Новые кружки. От их добавления в первые недели лучше воздержаться. Первую четверть (или хотя бы 3–4 недели) стоит понаблюдать за состоянием ребёнка. Когда острая фаза адаптации пройдёт и появятся силы, можно аккуратно вводить новые активности — обязательно обсудив это с самим школьником.

Чек‑лист для родителей: проверьте готовность к школе

  • Режим дня плавно скорректирован: каждый день ложимся и встаём на 15–20 минут раньше.
  • Вещи собраны с вечера: рюкзак, форма, обувь — всё готово.
  • Маршрут до школы пройден пешком минимум дважды.
  • В расписании первой учебной недели нет новых секций.
  • Утренние разговоры строятся вокруг планирования: «Что осталось сделать?», а не вокруг упрёков.

«Начало учебного года — это совместная задача родителя и ребёнка. Чем меньше неожиданностей случится в первое сентябрьское утро, тем спокойнее начнётся путь в мир знаний», — резюмирует Регина Халфина.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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