Как голосует Башкортостан: самое интересное

Альшеевский район

Голосуют впервые

Семью Минияровых в Альшеевском районе знают многие. Глава семьи Рифат Рифович — мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры республики, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы села Раевский по тяжёлой атлетике. За почти тридцать лет он подготовил более 10 мастеров спорта России и 15 кандидатов в мастера спорта. Среди его титулованных воспитанников — и собственные дети.

С супругой Залией Факиловной, тоже призёром соревнований по теннису и лёгкой атлетике, они воспитали двух сыновей и дочь, которые пошли по стопам отца. Сын Ришат и дочь Альбина — мастера спорта России по тяжёлой атлетике, победители и призёры российских соревнований; Альбина сегодня тренирует детей. Младший сын Булат — титулованный тяжелоатлет района и республики, член юношеской сборной России, кандидат в мастера спорта, серебряный призёр международного турнира в Белоруссии; в этом году он стал студентом Башкирского института физической культуры.

На первые выборы сына Минияровы пришли всей семьёй.