Как голосует Башкортостан: самое интересное

Альшеевский район
Голосуют впервые
Семью Минияровых в Альшеевском районе знают многие. Глава семьи Рифат Рифович — мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры республики, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы села Раевский по тяжёлой атлетике. За почти тридцать лет он подготовил более 10 мастеров спорта России и 15 кандидатов в мастера спорта. Среди его титулованных воспитанников — и собственные дети.
С супругой Залией Факиловной, тоже призёром соревнований по теннису и лёгкой атлетике, они воспитали двух сыновей и дочь, которые пошли по стопам отца. Сын Ришат и дочь Альбина — мастера спорта России по тяжёлой атлетике, победители и призёры российских соревнований; Альбина сегодня тренирует детей. Младший сын Булат — титулованный тяжелоатлет района и республики, член юношеской сборной России, кандидат в мастера спорта, серебряный призёр международного турнира в Белоруссии; в этом году он стал студентом Башкирского института физической культуры.
На первые выборы сына Минияровы пришли всей семьёй.
В селе Чуракаево Альшеевского района на избирательном участке №866 для земляков оформили весёлую тематическую фотозону.
— Этот год в республике объявлен Годом большой и дружной семьи, а сельчане на выборы традиционно приходят всей семьёй. Мы решили: пусть сначала проголосуют, а потом сфотографируются на память. И настроение поднимется, и снимок останется, — рассказывает председатель избирательной комиссии Сервиназ Саяхова.
Кармаскалинский район
Старшее поколение
На УИК 2306 проголосовала семья Ахмадеевых. Всю жизнь вместе и на выборы вместе. Супругам 79 и 77 лет.
Фото: ЦИК РБ.
В Стерлитамаке на участок пришёл необычный избиратель
Житель нашего города, одевшись в костюм мишки, решил поднять настроение другим избирателям. Он призвал стерлитамаковцев также прийти на участок и отдать свой голос.
Фото: скриншот видео Софьи Юшиной.
Также в Стерлитамаке Фаягуль Шарафовна Лутфуллина посетила избирательный участок № 723 в день своего рождения. Сегодня ей исполнилось 86 лет. На протяжении многих лет она преподавала математику, и ответственность всегда была важной чертой её характера. Члены избирательной комиссии тепло поздравили её и выразили благодарность за поддержку кандидатов.
Голосуют жители Марса
Марс - деревня Аургазинского района Башкортостана.
Фото: администрация Аургазинского района.