Как голосуют в Стерлитамакском доме социального обслуживания «Игелек»

Наши дееспособные жители каждый год принимают участие в голосовании. Это стало доброй и нерушимой традицией нашего дома. К нам всегда приезжает выездная избирательная комиссия, ведь мы считаем своим долгом обеспечить каждому подопечному комфортные условия для волеизъявления.Мобильная участковая комиссия вновь посетила наше учреждение. Всё прошло строго официально: с переносной опечатанной урной, проверкой документов и выдачей бумажных бюллетеней. Члены комиссии были предельно вежливы и внимательны.На лицах людей читалась искренняя радость — никто не остался в стороне. Проживающие внимательно изучали списки кандидатов и делали свой осознанный выбор. Годы идут, но их твердая гражданская позиция остается неизменной.«Я всегда очень ответственно отношусь к выборам, ведь я знаю: от моего голоса зависит спокойствие, благополучие и уверенность в завтрашнем дне, — делится Роза Никитина, одна из жительниц нашего дома. — Мы прожили долгую жизнь. Сегодня у нас есть стабильность и забота. Я хочу, чтобы так было и дальше. Поэтому сегодня утром я надела свое лучшее платье и проголосовала за тех, кому доверяю».Мы искренне благодарны членам избирательной комиссии за то, что они приехали к нашим жителям и подарили чувство собственной значимости и причастности к жизни большой страны.Пусть результаты выборов-2026 принесут нашему дому, любимому городу, республике и всей стране мир, процветание и стабильность. Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа и побольше солнечных дней! Наш общий дом будет крепким только тогда, когда голос каждого будет услышан. Голосуем! Гордимся!Юлия Семёнова, специалист по связям с общественностью Стерлитамакского дома социального обслуживания «Игелек»