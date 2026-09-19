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19 Сентября , 08:27

Как голосуют в Башкирии: самое интересное

Жители Башкирии принимают активное участие в выборах.

Как голосуют в Башкирии: самое интересноеКак голосуют в Башкирии: самое интересное
Как голосуют в Башкирии: самое интересное
Супруги АскаровыСупруги Аскаровы
Супруги Аскаровы

Агидель

60 лет назад в этот день супруги Аскаровы Фауки Фатхиеввич и Зугайра Миннегаревна связали себя узами брака. В этот благодатный юбилей сегодня они получили теплые поздравления от членов комиссии участка № 430 г. Агидель.

Стерлитамак

Перед ЗАГСом избирательный участок посетили будущие супруги Елизавета и Камиль. Сегодня в их жизни два ответственных шага – создание семьи и голосование за будущее страны. А для невесты Елизаветы это ещё и первые выборы.

Белокатайский район

Члены участковой избирательной комиссии № 1275 в традиционной национальной одежде, украшенной тамбурной вышивкой -ярким элементом культурного наследия Белокатайского района. Каждый узор, выполненный в этой старинной технике, хранит в себе многовековые традиции и отражает богатство местных орнаментов, а сочетание гражданского долга и уважения к родной культуре придает дню выборов особый, теплый смысл.

Зилаирский район


В селе Ямансаз семья Булатасовых пришла в составе четырех поколений.

Фото: Индира Камалова, ЦИК РБ.

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