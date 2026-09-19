Как голосуют в Башкирии: самое интересное

Агидель

60 лет назад в этот день супруги Аскаровы Фауки Фатхиеввич и Зугайра Миннегаревна связали себя узами брака. В этот благодатный юбилей сегодня они получили теплые поздравления от членов комиссии участка № 430 г. Агидель.