Как голосуют в Башкирии: самое интересное

Агидель
60 лет назад в этот день супруги Аскаровы Фауки Фатхиеввич и Зугайра Миннегаревна связали себя узами брака. В этот благодатный юбилей сегодня они получили теплые поздравления от членов комиссии участка № 430 г. Агидель.
Стерлитамак
Перед ЗАГСом избирательный участок посетили будущие супруги Елизавета и Камиль. Сегодня в их жизни два ответственных шага – создание семьи и голосование за будущее страны. А для невесты Елизаветы это ещё и первые выборы.
Белокатайский район
Члены участковой избирательной комиссии № 1275 в традиционной национальной одежде, украшенной тамбурной вышивкой -ярким элементом культурного наследия Белокатайского района. Каждый узор, выполненный в этой старинной технике, хранит в себе многовековые традиции и отражает богатство местных орнаментов, а сочетание гражданского долга и уважения к родной культуре придает дню выборов особый, теплый смысл.
Зилаирский район
В селе Ямансаз семья Булатасовых пришла в составе четырех поколений.
Фото: Индира Камалова, ЦИК РБ.